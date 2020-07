WVAO: Neuer Ortho-K-Spezialist

Benjamin Heise, Inhaber von Gross Augenoptik in Ramstein-Miesenbach hat es geschafft. Das überprüfte Qualitätsmanagement und die zahlreichen erstklassigen Ortho-K-Anpassungen nebst positiven Kundenbewertungen weisen nach, dass Herr Heise “sein Handwerk versteht” und Orthokeratologie “par excellence” beherrscht. WVAO Geschäftsführer RA Hartmut Glaser freute sich deshalb am 23. Juli 2020 die Zertifikats-Urkunde in Ramstein überreichen zu dürfen.

“Wir wünschen Benjamin Heise weiterhin viel Erfolg und Freude mit der Ortho-K, und dass noch mehr Verbraucher auf diese tolle Versorgungsmöglichkeit und die exzellenten Ortho-K-Spezialisten aufmerksam werden.”