WVAO: Neuer Mitarbeiter in der Geschäftsstelle

Lars Steinebach ist 24 Jahre alt und kommt aus der schönen Kleinstadt Wiehl, die in etwa 50 Kilometer von Köln entfernt liegt.

Nach dem Abitur absolvierte er eine Ausbildung zum Industriekaufmann und schloss diese Anfang 2017 ab. Darauf folgte ein technisches Praktikum und das Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz, das er in diesem Jahr erfolgreich als Bachelor of Science abschloss.

Bereits 2019 konnte Herr Steinebach ein Praktikum in der WVAO Geschäftsstelle absolvieren und erhielt viele interessante Einblicke in die Augenoptik & Optometrie, die ihn vom ersten Moment an interessiert und begeistert haben. Seit dem 1. September 2020 arbeitet er nun motiviert als stellvertretender Geschäftsführer bei der WVAO und erhält Schritt für Schritt Einblick in die Aufgaben eines Verbands-Geschäftsführers.

Ab Anfang 2021 ist geplant, dass er sich mit einem berufsintegrierenden Masterstudium im Bereich Management weiterbildet.