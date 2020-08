Virtueller Tag des Handwerks 2020

Am 19. September ist Tag des Handwerks – in diesem Jahr zum zehnten Mal. Ein besonderes Videoprojekt auf der Plattform www.handwerk.de soll zeigen, dass das Handwerk rund um die Uhr aktiv ist und einen Einblick in die vielfältigen Tätigkeiten im Arbeitsalltag geben. Auch Augenoptiker können jetzt Teil des Projekts werden und ihr Video hochladen.