Rodenstock startet B.I.G.-Herbstkampagne

B.I.G. Vison® von Rodenstock hat in diesem Jahr erfolgreich den Paradigmenwechsel bei individuellen Gleitsichtgläsern eingeleitet. Erstmals lassen sich biometrische Brillengläser auf Basis individueller Augenprofile herstellen.

Nach der der B.I.G.-Kampagne im Frühsommer startet Rodenstock ab sofort mit einer umfangreichen Herbstkampagne.

Augenoptiker können sich in doppelter Hinsicht vom Wettbewerb abheben: Zum einen verfügen Augenoptiker, die biometrische Gleitsichtgläser von Rodenstock anbieten, über eine unvergleichlich hochwertige Glaskategorie, die sie von nahezu allen anderen Augenoptikern unterscheidet. Zum anderen sind Augenoptiker in der Lage, die biometrische Augenvermessung mit dem DNEye® Scanner durchzuführen und die gewonnenen Daten in eine biometrische Gleitsichtbrille umzuwandeln. Dementsprechend spielt die Expertise des Augenoptikers eine zentrale Rolle in der BIG Vision® Kundenkommunikation – er wird zum biometrischen Gleitsichtglasexperten*, was ihn einzigartig macht.

Drei Kampagnenpakete für den Augenoptiker

Das Neukunden-Package nutzt das Potential der Alleinstellung des Augenoptikers und lenkt neue Kunden verstärkt ins Geschäft. Der Augenoptiker kann zwischen einer individualisierten Zeitungsbeilage (inklusive Handling- und Buchungskosten) von 7.500 Stück in einer lokalen Zeitung oder der B.I.G. individualisierten Kundenzeitung (inklusive Gestaltung, Handling- und Buchungskosten), die in 5.000 Haushalten verteilt wird, wählen. Oder er entscheidet sich für eine regionale Online-Werbung mit rund 250.000 Sichtkontakten. Zusätzlich bekommt der Augenoptiker eine Anzeigen-Vorlage zur Schaltung in lokalen Medien. Die Kommunikation des Bestandskunden-Package richtet sich an Kunden des Augenoptikers, die ihm bereits vertrauen, und offen für neue Leistungen sind.

Es beinhaltet ein Direktmailing mit einer Auflage von 1.000 Stück, das an private Haushalte geschickt wird und eine höhere Kundenfrequenz garantiert. Außerdem bekommt der Augenoptiker Text- und Bildvorlagen für seine Website und Social-Media Kanäle sowie Textvorlagen für SMS-Marketing. Kostenlos im Neukunden- und Bestandskunden-Package enthalten sind umfangreiche POS-Materialien wie Banner, LED Display, Poster, Deckenhänger, Pylon und vieles mehr.

Mit dem Image-Package werden Menschen in der Umgebung des Augenoptikers diesen sofort mit den biometrischen Gleitsichtgläsern von Rodenstock in Verbindung bringen, was einen hohen Wiedererkennungswert schafft. Dieses Package beinhaltet eine Anzeige im redaktionellen Stil (Advertorial), eine individuelle Preisübersicht, die die Alleinstellung des Augenoptikers unterstreicht, sowie ein Co-Branding-Poster. Das Image-Package kann zum Neu- oder Bestandskunden-Package dazu gebucht werden.

Ergänzend bietet Rodenstock allen interessierten Augenoptikern am 12. und 18. August eine Online-Schulung mit dem Marketing-Experten Lutz Jurkat an, in der umfassend über die Inhalte der B.I.G.-Herbstkampagne informiert wird. Optiker können Ihre Teilnahme bis zum 15. September 2020 im Rodenstock Net oder über ihren zuständigen Vertriebsrepräsentanten buchen.