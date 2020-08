OHI: Live-Events im September

Die Branche der Augenoptiker und Hörakustiker ist seit Frühjahr 2020 von einem Ausfall nahezu aller Veranstaltungen beeinträchtigt worden. In Folge konnten viele hervorragende Produktneuigkeiten und Branchenentwicklungen den Augenoptiker/innen und Hörakustiker/innen nicht ausreichend kommuniziert werden. Die OHI wird deshalb im September 2020 – als Ersatz für das OHI UPDATE 2020 – an fünf Dienstag Abenden ein neues Online-Event Format anbieten.

OHI LIVE 2020 ist eine moderne Online-Veranstaltung und umfasst vier Abende, an denen von 19:00 bis etwa 20:15 ein Ausblick auf die Zukunft der Branche gegeben wird. Die vier online abgehaltenen Abendveranstaltungen bieten Neuigkeiten zu Hörsystemen, Brillenglastechnologien, Kontaktlinsen, Brillenmode und Softwarelösungen, Instrumenten und Dienstleistungen. Ab 19:00 werden jeweils Kurzvorträge von Experten der Industrie zu aktuellen Produktneuheiten am Markt angeboten. Gegen 20:00 folgt eine spannende „Elefantenrunde“, in der Industrievertreter gemeinsam mit einem OHI Moderator über die Entwicklung der Branche diskutieren werden.