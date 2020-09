Nachruf auf Professor Dr. Holger Busse

Seine Auszeichnungen

Zahlreiche Auszeichnungen und Ehrenämter repräsentieren seinen Rang in der deutschen Augenheilkunde: 20 Jahre war er wissenschaftliches Mitglied im Vorstand des Berufsverbandes der Augenärzte Deutschlands. Wegen seiner hohen Verdienste wurde ihm 2008 die Ehrenmitgliedschaft verliehen. In schwierigen Zeiten vermittelte er zwischen den Hochschulen und dem den Interessen des Berufsverbandes und war stets eine Klammer zwischen beiden Strukturen, wodurch er sich hohe berufspolitische Verdienste erwarb. Er diente als langjähriges Vorstandsmitglied in der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft und war deren Präsident im Amtsjahr 1998/1999. Im Jahr 2001/2002 war er Präsident der European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstruktive Surgery (ESOPRS), er gestaltete im September 2002 sehr erfolgreich deren 20. Tagung in Münster. Er hat mehrere Bücher und Buchbeiträge zu verschiedenen Themen der Augenheilkunde verfasst, darüber hinaus über 220 wissenschaftliche Publikationen und unzählige Vorträge und Referate gehalten. Auch literarische Kolibris waren darunter, wie das 1999 erschienene Buch “Bärentatzen und andere Ophthalmologische Besonderheiten“. Seinem Naturell entsprechend, befasste er sich darin mit künstlerischen Aspekten unseres schönen Faches.

Geehrt wurde Holger Busse unter anderem mit dem Orden als Independent Order First Class des Königreichs Jordanien, als Ehrenmitglied der Ungarischen Ophthalmologischen Gesellschaft, mit der Medaille d`Or Paul Chibret.