Rückenschmerzen kennt fast jeder: Nach Angaben der Aktion Gesunder Rücken (AGR) leiden drei von vier Bundesbürgern mindestens einmal im Leben an Beschwerden im Kreuz. Jüngere Menschen sind häufiger betroffen als ältere. Tendenziell kann auch die Corona-Pandemie nach Ansicht von Experten entsprechende Beschwerden noch verstärken. Das Homeoffice ist oftmals ergonomisch nicht optimal ausgestattet, in einem Lockdown beispielsweise bewegen sich die Menschen zudem deutlich weniger. Die gute Nachricht: Laut AGR sind über 90 Prozent aller Rückenschmerzen unkompliziert. Daher können Betroffene häufig mit einfachen Maßnahmen selbst etwas dafür tun, dass die Beschwerden schnell wieder verschwinden. Eine dieser recht simplen „Tricks“: Lasten wie eine Getränkekiste richtig heben.

Getränkekasten transportieren: Die Last dicht am Körper halten

Wer beispielsweise einen Kasten Bier transportieren will, sollte beim Anheben mit geradem Rücken in die Knie gehen und die Last beim Transport dicht am Körper halten. Immerhin wiegt ein voller Bierkasten etwa 18 Kilogramm. Besonders wichtig zur Vorbeugung eines Hexenschusses oder eines Bandscheibenvorfalls ist es, hektische und ruckartige Drehbewegungen beim Heben zu unterlassen. Vor allem aber sollte man keine kombinierten Bück-Dreh-Bewegungen mit schweren Lasten vornehmen – dies kann fatale Folgen haben.

Bewegung statt Bett

Bei bereits bestehenden Rückenbeschwerden sollte man sich nicht übermäßig schonen, sondern die Rückenmuskulatur moderat aktivieren. Nur so kann die Entstehung eines Teufelskreises von mangelnder Bewegung, Rückenschmerzen und noch weniger Bewegung durchbrochen werden. Der Versuch, schmerzhafte Aktivitäten durch Schonhaltung zu vermeiden, führt dazu, dass bislang nicht schmerzende Muskelgruppen überlastet werden. Unter www.agr-ev.de gibt es viele Expertentipps, wie man mit eigenem Engagement einen Teufelskreis verhindern kann. Darunter: