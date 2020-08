Lunor: Neuheiten für den Herbst

Für die beliebte Retro-Linie A12 ließ sich Lunor von den goldenen 20er Jahren inspirieren und kreiert daraus kleine, aber feine Formen in zeitlosem Lunor Design. Neu hinzu kommen nun die Fassungen in den matten Acetattönen Schwarz, Havanna Dunkel und Havanna Gefleckt. In matter Optik fügen sich die Modelle perfekt in die Gesamterscheinung ihrer Trägerin oder ihres Trägers ein und versprühen einen Hauch Avantgarde.