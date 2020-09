Lionel Messi startet Kampagne für Blinde

Lionel Messi zeigt ein Herz für blinde Menschen. Der 33-jährige Fußballstar wird Botschafter für OrCam Technologies aus Israel, einem führenden Anbieter für KI-gestütztes Sehen. Die weltweite Kampagne soll blinden und sehbehinderten Menschen technische Hilfsmittel zugänglich machen und das Bewusstsein schärfen für die Schwierigkeiten, mit denen Sehbehinderte im Alltag konfrontiert sind. Die Kampagne soll auch zeigen, dass jeder Mensch seine Fähigkeiten ausbauen, Begrenzungen überwinden und an der Gesellschaft teilhaben kann – selbst in Covid19-Zeiten.

Anzeigen

Für zwölf sehbehinderte Menschen aus aller Welt ist letzten Februar, kurz vor Bekanntwerden der Corona-Pandemie, ein Traum wahr geworden: Sie haben Fußballlegende Lionel Messi in Barcelona getroffen. Messi erinnert sich: „Diese Persönlichkeiten aus aller Welt zu treffen war ein sehr emotionaler Moment, magisch und inspirierend. Als mein neues ‚Dreamteam‘ die Funktionen der OrCam MyEye ausprobierte, wurde mir klar, dass dieses Gerät das Leben eines jeden von ihnen verändern würde. Ich bin stolz darauf, OrCam-Botschafter zu sein und für so viele Menschen etwas bewirken zu können.“

Auch dem blinden 11-jährigen Adrian Quint aus Berlin, der selbst begeistert Fußball spielt, sowie der paralympischen Bronze-Siegerin und amtierenden Europameisterin im Sprint Katrin Müller-Rottgardt aus dem Ruhrgebiet, die zudem als Physiotherapeutin arbeitet, überreichte Messi eine OrCam MyEye 2. Dieses Gerät ist ein innovatives technisches Hilfsmittel, das sehbehinderten Menschen im Alltag hilft, unabhängiger zu sein.

Allein in Deutschland gibt es 1,2 Millionen blinde und stark sehbehinderte Menschen. Weltweit sind rund 300 Millionen Menschen betroffen, bei etwa dreifacher Dunkelziffer. Vielen fehlt der Zugang zu medizinischer Versorgung und Hilfsmitteln.

Professor Amnon Shashua, Mitbegründer und Co-CEO von OrCam, erklärt: „Dies ist ein ganz besonderer Zeitpunkt für mich und für unser Unternehmen. Die Gründungsgeschichte von OrCam ist vor allem eine Geschichte von Menschen: Menschen, die mit konkreten Problemen in ihrem Leben zu kämpfen haben. Unser Ziel ist es, eine hochentwickelte Technologie bereitzustellen, die Sehbehinderten in Echtzeit hilft – künstliche Intelligenz als praktischer Begleiter in der realen Welt.“ Im Alltag sorge das Gerät für Unabhängigkeit und helfe den Nutzern, besser an der Gesellschaft teilzuhaben, vor allem im Arbeits- und Bildungsbereich. Die Technologie unterstütze die Anwender dabei, ihr volles Potenzial zu entfalten. „Messi ist Vorbild und Symbol zu gleich. Im Laufe seiner Karriere konnte er immer wieder sein großartiges Talent demonstrieren. Er genießt weltweit Bewunderung. Wir sind überzeugt, durch die Zusammenarbeit mit ihm Millionen von Bedürftigen zu erreichen“, meint Shashua.

Jedes Jahr wird Messi künftig die OrCam MyEye blinden und sehbehinderten Menschen mit unterschiedlichen Biografien übergeben. Einige davon wird er in Barcelona persönlich kennen lernen, so werden sie Teil seines ‚OrCam Dreamteams‘.

OrCam MyEye 2 ist eine preisgekrönte KI-basierte mobile Sehhilfe, die blinden und sehbehinderten Menschen den Alltag erleichtert. Als offizielles Hilfsmittel wird sie in Deutschland von den Krankenkassen übernommen. Die kleine, 20g leichte Kamera liest Texte aller Art von jeder Oberfläche vor, Zeitungen, Bücher, Speisekarten, Schilder und digitale Inhalte. Sie erkennt zudem Farben, Gesichter, Barcodes und Geldscheine. Sie arbeitet offline und in Echtzeit, der Datenschutz bleibt jederzeit gewahrt. Die OrCam MyEye 2 ist weltweit in 50 Ländern und 25 Sprachen verfügbar.

Über OrCam Technologies: OrCam Technologies, das führende Unternehmen für mobile KI-Systeme, wurde 2010 von den israelischen Innovatoren Prof. Amnon Shashua und Ziv Aviram gegründet. OrCam Technologies ging aus der Firma MobilEye hervor, heute ein Unternehmen von Intel. MobilEye entwickelt Sensoren und Systeme für Fahrassistenz und ist Vorreiter beim autonomen Fahren. Technologien für sicheres Fahren haben auch die Entwicklung von OrCams KI-basiertem, kameragestütztem Sehen angestoßen. OrCam-Technologien ermöglichen Blinden, Seh- und Hörbehinderten sowie Menschen mit Leseschwächen wie Legasthenie mehr Unabhängigkeit im Alltag. Die „Blindenbrille“ OrCam MyEye 2 wurde in die Liste der besten Erfindungen 2019 des Time Magazines aufgenommen (TIME Best Inventions of 2019).