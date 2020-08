IZIPIZI wird 10 Jahre alt

Zur Feier seines zehnjährigen Bestehens räumt IZIPIZI einem seiner Grundwerte einen Ehrenplatz ein: dem Lächeln.

Die Gründung der Marke basierte auf der Ausgangsidee, „farbenfrohe Designerbrillen zu kreieren, die für alle erschwinglich sind und in allen Lebenslagen der ganzen Familie ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, und somit ist „Put a smile on your face“ nicht nur ein Basisplan, sondern steht für das IZIPIZI-Lebensgefühl!

Um diesen Sommer allen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, stellt die Marke eine völlig neue Ausführung ihres Brillenmodells #D Tortoise vor!

Das legendäre Modell #D Tortoise mit seiner runden Form, die jedem steht, erhält zu diesem Anlass einen Hauch von „Yellow“, der typischen IZIPIZI-Farbe.

Eine aus drei Modellen bestehende Capsule Collection, die für ein Lächeln im Gesicht sorgt: