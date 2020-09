Headrix: Video-Avatar für Brillenanprobe

Brillenträger und Augenoptiker kennen das Problem:

Brillenanprobe ohne Brille. Das Auswählen einer neuen Brillenfassung ist für diejenigen, die beim Sehen unbedingt auf ihre Brille angewiesen sind, alles andere als leicht.

Hier muss oft auf den Geschmack und das Einfühlungsvermögen des Optikers vertrautwerden. Sich selbst bei der Anprobe im Spiegel zu betrachten fällt z.B. denen schwer, die ohne ihre Sehhilfe nicht wirklich gut sehen können. Ähnliches auch mit der virtuellen Live-Anprobe, die die bisherige Version der HEADRIX-App angeboten hat. Mit dem aktuellen Update der App kommt nun die Lösung: Ein eigener Avatar des Kopfs in Form eines aufgenommen Kurzvideos.

So geht es: Nachdem die neuste Version der HEADRIX-App auf dem iPhone oder iPad installiert ist, wird zunächst die Brille abgenommen und nach Sprachanleitung eine kurze Videosequenz des eigenen Kopfs aufgezeichnet. So hat man seinen Avatar erstellt, über den man dann die Brillenanprobe startet. Nun lassen sich nun alle Modelle, Formen und Farben aus der Kollektionen am eigenen Kopf testen, ansehen und sogar bestellen.

Anzeigen

Ein offensichtlicher Vorteil für Kunden, die besonders sehschwach sind und die bisherige virtuelle Live-Anprobe oder aber auch die analoge vor einem Spiegel beim Optiker kaum nutzen konnten.

Für das Augenoptiker-Fachgeschäft bietet sich noch eine weitere Anwendungsmöglichkeit im Bereich der Sales-Automation. Die App bietet die Möglichkeit lokal beliebig viele Video “Avatare” zu speichern, etwa von verschiedenen Kunden, falls diese ihre schriftliche Zustimmung zur Datenspeicherung gegeben haben. Dem Optiker bietet sich so die Möglichkeit, kurze Videos an seine Kunden zu senden, in denen er ihnen die neuesten Modelle auf der eigenen Nase vorstellt.

Die Videos von der Anprobe können zudem aufgezeichnet und über soziale Netzwerke wie WhatsApp oder auch per E-Mail geteilt und verschickt werden.

Die Headrix-App ist kostenfrei im App Store verfügbar und bietet virtuelle Anprobe der Standard Fassungen, sowie Gesichtsscan für eine individuelle Anpassung. Die App funktioniert auf allen iPhones und iPads mit Face-ID. Endkunden können die App auch nutzen, für sie bietet die App nach der Reservierung einen Termin beim Optiker in der Nähe, arrangiert durch unseren Innendienst.

Das App-Erklärvideo:

https://youtu.be/RYWuoSWb2wg

Unter dem folgenden Link kann die App auf der HEADRIX Homepage gefunden werden:

https://www.headrix.de/headrix-app

Die App kann unter dem folgenden Link im App Store gefunden werden:

https://apps.apple.com/de/app/headrix/id1497527952

Brandpage: www.headrix.berlin