GUESS: Holiday 2020 Modell

Für die Festtage 2020, stellt GUESS einen neuen Sonnenbrillen Style vor. Die feminine Piloten-Silhouette besticht durch einen Doppelsteg mit Glitzer-Effekt am oberen Steg in Kombination mit glitzernden Details an den Seiten. Die ikonische Dreiecksform der Marke, die an das GUESS Logo erinnert, veredelt das Design an den Seiten. Getönte Brillengläser mit Farbverlauf und Bügelenden mit subtilem Animal-Print runden den Look ab.

GUESS Eyewear Brillen werden von der Marcolin Gruppe produziert und vertrieben. Das Holiday 2020 Modell wird ab November bei ausgewählten Optikern und in GUESS Boutiquen erhältlich sein.