GUESS: Brillen mit Engagement

Bereits im fünften aufeinanderfolgenden Jahr haben sich GUESS und die Marcolin Gruppe dazu entschieden, das Bewusstsein für Brustkrebs zu unterstützen. In Kooperation mit der US-amerikanischen Non-Profit Organisation ‚The Get In Touch Foundation‘‚ wurde eine Capsule-Kollektion von Brillen mit Engagement entworfen.

Die ‚The Get In Touch Foundation‘ widmet sich der wichtigen Aufgabe, Frauen aller Altersgruppen dabei zu unterstützen, ihren Körper bewusst wahrzunehmen. Durch sichere, nicht invasive Hilfsmittel zur Untersuchung der eigenen Brust, wie das Daisy Wheel, können kleinste Veränderungen erkannt werden.

Die Capsule-Kollektion beinhaltet eine Sonnenbrille und eine optische Brille. Die Modelle sind mit dem ikonischen Pink Ribbon aus rosé-goldenem Metall verziert. Die Trägerin zeigt damit immer ein Symbol des Kampfes gegen Brustkrebs an ihren Brillenbügeln.

Beide Modelle werden weltweit in GUESS Stores und bei ausgewählten Optikern erhältlich sein. Ab Oktober 2020, dem Brustkrebs-Bewusstseins-Monat, wird die Kollektion auch online zu kaufen sein.

Die Capsule-Kollektion ist durch ein pinkes Special Edition Etui geschützt. Als weiteres Zeichen im Kampf gegen Brustkrebs wird Marcolin USA an die ‚The Get In Touch Foundation‘ spenden.