So startest du gesünder ins Wochenende

Schoko-Zimt-Porridge mit Orange und Granatapfel

Zutaten für 2 Portionen:

20 g getrocknete Datteln ohne Stein

20 g Walnusskerne

300 ml Milch

60 g zarte Haferflocken

2 EL Haferkleiegrieß

1 Msp. Zimtpulver

1 EL Kakaopulver, stark entölt)

¼ TL gemahlener Kardamom

1 Bio-Orange

1 EL Granatapfelkerne

Zubereitung:

Datteln in kleine Würfel schneiden. Walnüsse hacken. Milch mit Haferflocken, Haferkleie, Datteln, Walnüssen, Zimt, Kakaopulver und Kardamom in einem Topf aufkochen und circa 2 Minuten köcheln lassen. Vom Herd nehmen und circa 10 Minuten quellen lassen. Inzwischen die Orange schälen und in Stücke schneiden, Granatapfelkerne und Orangenstücke über den Porridge geben und servieren