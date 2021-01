eyes+more: Neuer Store auf dem Westenhellweg

eyes + more eröffnet im Frühjahr 2021 eine neue Filiale auf dem Westenhellweg 47 in Dortmund. Vormieter war Bonita. LÜHRMANN hat bei der Anmietung beraten.

In der nahe gelegenen Thier-Galerie betreibt die Optikerkette bereits einen Store. Mit der neuen, zusätzlichen Filiale auf dem Westenhellweg, die rund 130 Quadratmeter Erdgeschoss-Verkaufsfläche bietet, verstärkt das Unternehmen seine Präsenz in Dortmund.

eyes + more zählt mit derzeit über 180 Stores in Deutschland zu den größten Brillenfilialisten am Markt. Der in Hamburg ansässige Optiker mit dem Gespür für Trends setzt auf ein transparentes Komplettpreis-Prinzip.

„Wir freuen uns sehr, dass wir eyes + more auf seinem Expansionskurs begleiten dürfen“, erklärt Andreas Grüß, Geschäftsführer von LÜHRMANN Osnabrück. Die aktuelle Vermittlung in Dortmund auf einer der meistfrequentierten Einkaufsstraßen Deutschlands zeige, dass auch in schwierigen Zeiten erfolgreiche Abschlüsse möglich seien. „Wir bei LÜHRMANN sind durch langjährige Erfahrung hervorragend vernetzt und schaffen es, die richtigen Partner zusammenzubringen.“