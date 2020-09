EvilEye: Neue Sportbrille Traileye Pro

Mit der traileye pro bringt evil eye ein echtes Multitalent unter den Premium-Sportbrillen auf den Markt. Sportler fordern nicht nur von ihrem Körper Höchstleistungen auch ihre Ausrüstung muss höchsten Ansprüchen genügen. Die neue Sportbrille definiert klare Sicht für eine Vielzahl von Sportarten neu. Der Newcomer wurde für Sportler aus aller Welt mit höchsten Ansprüchen entwickelt, die ihr volles Potenzial bei ihrer Aktivität entfalten möchten.

Die hochfunktionelle Sportbrille vollzieht den Sprung an die Spitze von Style, Performance und Innovation – und Dank einer Vielzahl an durchdachten Anpassungsmöglichkeiten kann die traileye pro individuell an unterschiedlichste Anforderungen und Gesichtsformen angepasst werden.

Quelle: Silhouette