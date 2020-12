EinDollarBrille: Fotos aus Indien, Bolivien & Burkina Faso

Corona trifft die Ärmsten der Armen am schlimmsten: Sie verlieren ihre Arbeit, haben keinen Zugang zu Krankenhäusern und es ist unmöglich, in Slums und Strohhütten Distanz zu halten. Auch die EinDollarBrille wurde hart von der Krise getroffen und musste erstmals in ihrer Geschichte Rückschritte hinnehmen.

Wir haben unsere Mitarbeitenden und Patienten geschützt, so gut wir konnten. Und wir haben Löhne weitergezahlt und so das Überleben vieler Familien und die Zukunft unserer Projekte gesichert.

Gutes Sehen ermöglicht auch in dieser schweren Krise Arbeit, Bildung und Lebensfreude.

Indien

Experten befürchten, dass die wirtschaftlichen Folgen in Indien mehr Todesopfer fordern werden als das Virus selbst. Das Schwellenland könnte wieder zum Entwicklungsland werden.