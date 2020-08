Die Wanderscheune geht auf Tour

Über Fachkreise hinaus wird die Sammlung „Optische Phänomene in Lingelbachs Scheune“ in Leinroden bei Aalen viel beachtet. In „normalen“ Zeiten laden die Initiatoren um den Gründer und „Motor“ des inzwischen weltbekannten Museums, Prof. Bernd Lingelbach, kurz vor den großen Ferien zu einem Sommerfest mit Informations- und Meinungsaustausch, Essen, Trinken und guter Musik ein. Davon konnte in diesem Jahr nun nicht die Rede sein. Um so wichtiger wird deshalb die jüngste Erweiterung des „magischen Ortes“, der Lingelbachs Scheune zweifellos ist: „Lingelbachs Wanderscheune“.

Ganz so, als hätten die Scheunen-Macher schon im Voraus auf die Corona-Krise reagiert, machen sie seit einem guten Jahr ein faszinierendes Angebot: Unter der treffenden Bezeichnung „Wanderscheune“ können Interessierte „Highlights“ der Bilder und Exponate der Sammlung des Museums für optische Phänomene für thematisch passende Anlässe buchen.