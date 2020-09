Das Partnerprogramm von Brillen.de

Die Suche nach einer Nachfolge für ihr Geschäft bereitet vielen Optikern Sorge. So auch Andreas Völker (61). Seit 43 Jahren arbeitet er als Augenoptiker, die meiste Zeit davon als Meister im eigenen Geschäft in Essen. Jeden Tag ist er auf den Beinen: Berät die Kunden, hilft ihnen, die perfekte Brille zu finden, hat die Finanzen seines Geschäfts im Blick. Zwei Jahre lang hat er nach einem Nachfolger gesucht: vergeblich.

Genau hier setzt sich die SuperVista AG, Inhaber der Marke brillen.de, ein: Der Hybrid-Optiker arbeitet mit über 1.600 Partner-Optikern weltweit zusammen, alleine in Deutschland erstreckt sich sein Netz auf 600 Partner. Diese können zwischen zwei Versionen des Partnerprogramms und damit der Zusammenarbeit mit brillen.de entscheiden: In der ersten übernimmt der Hybrid-Optiker das Geschäft vollständig. Wenn der Optiker es wünscht, kann er aber weiter als Manager arbeiten – ohne Risiko und absolut sorgenfrei.

Für Andreas Völker war die Zusammenarbeit mit brillen.de genau der richtige Schritt. Anfang des Jahres nahm er Kontakt zum Unternehmen auf, kurz darauf war sein Entschluss gefasst: Die SuperVista AG übernimmt das Geschäft und rüstet es auf das neue brillen.de Store-Konzept um, Andreas Völker übernimmt die Aufgabe des Managers so lange er möchte: Ein sicherer Arbeitsplatz mit fixem Grundgehalt, bis er beschließt, sich zur Ruhe zu setzen.

“Das ist eine echte Win-Win-Situation”,

kommentiert Vorstandsmitglied Volker Grahl den Wachstums-Baustein des Unternehmens.

“Die SuperVista AG ist an den Standorten interessiert, die für andere Optikunternehmen nicht zur Disposition stehen, weil sie sich nicht in Top-Lagen befinden – und für den Vorbesitzer ergibt sich ein sorgenfreier und risikoloser Übergang in den wohlverdienten Ruhestand. Damit gewinnen wir Zeit, auf dem angespannten Arbeitsmarkt einen Nachfolge-Meister zu finden oder aufzubauen.”