Brillentrends 2021

Sehhilfe, modisches Accessoire oder Fashion-Statement? Egal aus welchem Grund Frau oder Mann Brille trägt: Gut soll sie aussehen und möglichst im Trend sein. Was aktuell angesagt ist, wird jährlich vom Kuratorium Gutes Sehen e.V. (KGS) definiert und auf der opti, der ersten augenoptischen Messe des Jahres, präsentiert. Coronabedingt kann die opti 2021 nicht stattfinden. Auch wenn es damit in diesem Jahr nicht zu spontanen Begegnungen, jeder Menge (Geschäfts-)Möglichkeiten und realen Emotionen kommen kann, bleibt ein kleines Trostpflaster: Die Trends gibt es trotzdem.

Farbige Ansage oder sanfte Zurückhaltung: 2021 stehen Colour-Sonnenbrillen und Modelle mit auffälligen Kunststoffrahmen aus Acetat im Kontrast zu Ultraslim-Brillen oder Modellen in Naturtönen. Sechs Brillentrends bringen diese Gegensätze 2021 zum Ausdruck. Anstelle des Live-Erlebnisses opti, der internationalen Messe für Optik und Design, von 8. – 10. Januar 2021, werden ab 8. Januar neben ausgewählten Neuheiten die diesjährigen Brillentrends in den Sozialen Medien der opti unter instagram.com/opti_show sowie facebook.com/optitradeshow vorgestellt.

Brillentrend #1: Helle Schildpatt-Prints

Rot-braune Schildpattbrillen machen Platz für helle Creme- und Karamelltöne. Das Havanna-Twist-Muster ist klassisch, nobel und elegant zugleich. 2021 prägt es breite Acetat-Rahmen, (halb-) transparente Fassungen oder fungiert als besonderes Detail auf Bügeln von Metallbrillen.

Brillentrend #2: Auffällige Acetat-Fassungen

Wer es liebt aufzufallen, der findet in den bold Acetat-Rahmen sein Signature-Accessoire. Die glänzenden, matten, milchigen oder transparenten Modelle ziehen alle Blicke auf sich und spielen bei Sonnen- und Korrektionsbrillen mit variierenden Shapes.

Brillentrend #3: Ultraslim-Brillen

Trendsetter, die es weniger plakativ mögen, werden sich in eines der neuen Ultraslim-Modelle verlieben. In Gold, Silber oder Schwarz fügen sich diese hauchzarten, leichten Brillen in jeden Stil ein. Vor allem Edelstahl- oder Titanfassungen sind fast schwerelos und kaum zu spüren.

Brillentrend #4: Back to Nature

Die Natur spielt eine der großen Rollen im Brillen-Trendmovie 2021. Ihre Töne: Taupe, Ocker, Terrakotta, dunkles Grün, Rost-, Sand- und Karamellvariationen. Ihr Timbre: oscarverdächtig in Holz, Kork, Stein, Moos und Sand.

Brillentrend #5: Modern Retro

Vintage Vibes versprühen Modelle in raffinierten Metallkombinationen mit architektonischer Linienführung, ungewöhnlichen Doppelstegen oder extravaganten Cateye-Styles. 50s meets 60s meets 70s – alles gepaart mit State-of-the-Art-Details. Die neuen Retro-Brillen sind Avantgarde pur!

Brillentrend #6: Powerfarben für Sonnenbrillen

Bei der Betrachtung von Influencer*innen, Fashion-Ikonen oder Stars wird schnell klar: Kaum eine*r ist ohne bunte Gläser unterwegs. Sonnenbrillen treiben es 2021 bunt. Egal ob Gläser oder Rahmen, ob rund, eckig oder oversize: Shades signalisieren Happiness und leuchten in allen Farben des Regenbogens.

Fotos- & Textquelle: opti