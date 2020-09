Blackfin: Herbst-Winter-Kollektion

Dynamik, Design, Tradition: Das sind die Schlüsselwörter der Herbst-Winter-Kollektion 20/21 von Blackfin, die alle charakteristischen Elemente der Marke in sich vereint, wie auch die bisher erschienenen Serien, heute auf den neusten Stand gebracht, um den Anforderungen der verschiedenen Märkten entgegen zu kommen. Die neue Kollektion enthält 10 Modelle, 7 in der Linie Blackfin One, wahre Essenz von Blackfin mit stärker betonten, starken Rahmen, und 3 in der neuen Linie Blackfin Razor, die sich durch ihre 1 mm feinen Titanfassungen auszeichnet.

Für Blackfin One, Formen wie für Herrenmodelle, Unisex und eine Farbpalette mit leuchtenden, intensiven Tönen, ganz im Einklang mit dem DNA des Labels. Der gleiche Stil auch für die neuen Razor Modelle, mit spezifischem Akzent auf den retro-artigen Stil der Formen, betont durch die dreidimensionale Geometrie des Nasenstegs. Neuheit der Saison, die Alternanz von einfarbigen und zweifarbigen Modellen, darunter auch die Varianten der Black Edition mit einer Außenseite in Gold oder matt gebürstetem Silber.

Worcester, in der Linie Blackfin One ist ein klassisches, quadratförmiges Herrenmodell, mit durch die Farbwahl betonter Umrandung, vollkommen im Stil von Blackfin: Mattschwarz/Grau, Nachtblau metallisiert/Taubengrau, Militärgrün/blasses Lilagrün, Navyblau metallisiert/Weiß, Stahlgrau/Burgunderrot. Im Gegensatz dazu, Sefton und Crosby, zwei große, runde Fassungen mit betont dickem Rahmen für charaktervolle Brillen. Auch hier drücken die Farben die wahre Quintessenz des Blackfin Stils aus: Für Sefton, Stahlgrau/metallisiertes Blau, Dunkelblau/Mattrot, metallisiertes Blau/Stahlgrau, Militärgrün/blasses Lilagrün, metallisiertes, violettes Burgunderrot/metallisiertes Magenta; für Crosby Stahlgrau/leuchtendes Blau metallisiert, dunkles Graphitblau/Mattrot, Militärgrün/ blasses Lilagrün, Mattbraun/Ziegelrot metallisiert, Nachtblau metallisiert/Himmelblau metallisiert.

Die neuen Herrenmodelle Blackfin Razor runden die kürzlich auf den Markt gebrachte Kollektion ab, die sich vorwiegend durch ausgesprochen feminine Fassungen auszeichnete: Greenport besitzt eine quadratische Form und zeigt matte oder metallisierte Pastellfarben (Stahlgrau, leuchtendes, metallisiertes Blau/Mattschwarz, Militärgrün/leicht graustichiges Grün, Nachtblau metallisiert/glänzendes Silber, mattes Burgunderrot/glänzendes Silber), während Hoover etwas größere Rahmen und eine lebhafte Farbpalette zeigt, darunter Dunkelblau/Burgunderrot, leuchtendes, metallisiertes Blau/Mattschwarz, Hellblau/glänzendes Silber, aber auch klassisches Schwarz und Stahlgrau/glänzendes Silber. Bei dem Modell Fort Zachary, das sich eindeutig an die Panto-Brille anlehnt, sind die Rahmen rund und die Farbwahl enthält eine Variante für Damen mit Pastellrosa/glänzendem Silber, sowie Navyblau metallisiert, Mattschwarz/glänzendes Silber, Stahlgrau/leuchtendes, metallisiertes Blau, Mattschwarz/Burgunderrot. Alle Modelle Blackfin Razor werden mit spezifischen, mikromechanischen Bearbeitungstechniken hergestellt, die speziell für diese Fassungen entwickelt wurden, und besitzen das neue Monoblock-Scharnier, eine technische Lösung, die die Brille gleichzeitig um ein Design-Detail bereichert.