Bio-Lieferdienste: Gut Versorgt aus der Region

Ein Anruf oder eine Mail genügt, und wenig später steht eine Kiste mit frischem Obst und Gemüse vor der Haustür. Auf Wunsch auch Eier, Milchprodukte, Brot, Fleisch- und Naturkostwaren. Alles in Bio-Qualität und unter fairen Bedingungen – wenn möglich in der Nachbarschaft – produziert. Kein Wunder, dass dieser Service immer mehr Fans findet. Bequem und umweltbewusst lässt sich so der tägliche Bedarf an Lebensmitteln decken.

Nachhaltig und gesund

Besonders beliebt sind Anbieter, die nachhaltig produzieren und wirtschaften. Denn das Bewusstsein für verantwortungsvoll erzeugte Lebensmittel steigt. Ebenso wie für die Themen Müllvermeidung, kurze Transportwege und den Kampf gegen Lebensmittelverschwendung – rund elf Millionen Tonnen werden in Deutschland jedes Jahr weggeschmissen. Mit einer Ökokiste dagegen können Bioprodukte in beliebiger Menge und Auswahl bestellt werden, auf Wunsch auch jede Woche neu. Egal ob für den Singlehaushalt oder die Großfamilie. Auch Firmen gehören mittlerweile zu den Kunden und stellen statt plastikverpackter Fertigkekse frisches Obst auf die Konferenztische.

Großen Wert auf möglichst kurze Transportwege legen die Mitgliedsbetriebe des Verbands Ökokiste e.V. Gerade einmal 2,5 Kilometer fahren ihre Kisten durchschnittlich bis zum Kunden. Pfandbehälter und Boxen aus recyclingfähigem Material helfen dabei, Müll zu vermeiden. Und was viele nicht wissen: Auch Getränke in Bioqualität, darunter Säfte, Limonaden und Weine, werden geliefert – und das Pfand-Leergut wieder mitgenommen.

Gute Gründe für die Bio-Lieferung

Ein Bio-Abo ist aber nicht nur praktisch, umweltbewusst und entspannt, sondern kann eine echte Bereicherung für den täglichen Speiseplan sein.