LOOK-made in Italia startet “Operation Vision Checkup”, eine Aufklärungskampagne über digital verursachte visuelle Belastungsstörungen. Das Unternehmen richtet sich mit der Kampagne an Optiker und stellt ihnen einfache, aber effiziente Instrumente zur Förderung von Sehtests bei Kindern und Jugendlichen zur Verfügung. Die Aktion startete Ende Juli in Italien und wird in den folgenden Monaten im Ausland eingeführt.